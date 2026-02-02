Samuel Saudek odmítl před soudem vypovídat
V kauze fotografky Sáry Saudkové obžalované kvůli fyzickému napadení své rivalky přišel v pondělí k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 jako svědek druh stíhané umělkyně Samuel Saudek. Ten má zároveň poměr se ženou, kterou Saudková podle obžaloby zbila. Saudek odmítl u soudu vypovídat.
01:48
Samuel Saudek odmítl před soudem vypovídat
Krimi2. 2. 2026 12:34
00:33
Miss Adéla Štroffeková jako sexy brunetka
Lifestyle2. 2. 2026 12:10
00:48
Kompletace balíčků pomoci v potravinové bance
Domácí2. 2. 2026 11:56
01:03
Móda z Grammy: Klumová v latexu, Chapell Roan připnula látku na bradavky
Společnost2. 2. 2026 11:32
01:48
Celoroční provoz je nutností, říká obchodní ředitel resortu v Dolní Moravě
Domácí2. 2. 2026 11:30
00:37
Trénovala si paměť. A při tom vznikla nová kniha
Domácí2. 2. 2026 11:04
01:30
COR3 - trailer
Lifestyle2. 2. 2026 10:24
00:30
Zrestaurovaný anděl v bazilice vypadá jako Meloniová
Zahraniční2. 2. 2026 10:00
00:43
Vřídelní kolonáda se chce otevřít plesům
Domácí2. 2. 2026 9:44
40:24
Metoda Markovič se naučit nedá, říká bývalý šéf pražské kriminálky Smékal
Rozstřel2. 2. 2026 9:30
01:33
Grammy za album roku má Bad Bunny
Společnost2. 2. 2026 8:50
00:39
Proměna náměstí v Jihlavě začne na podzim
Domácí2. 2. 2026 8:46
05:31
Nové Mitsubishi Grandis přijíždí do segmentu, který byl dříve doménou malých kombíků
Domácí2. 2. 2026 0:06
04:25
O5 a Radeček po transplantaci vlasů: Touha líbit se fanynkám nebo zdokonalení image?
Společnost2. 2. 2026 0:06
03:38
Po rádiích jsme dlouho toužili, přiznávají platinoví Radečci Ondřej a Tomáš Polákovi
Společnost2. 2. 2026 0:06
01:47