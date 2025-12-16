Se zákazem řízení zběsile ujížděl policii, po bouračce se snažil utéct

Krimi
Řidič se zákazem řízení, který se snažil ve vysoké rychlosti ujet policistům na Jablonecku, nezvládl řízení a havaroval. Poté se snažil policistům utéct, ale ani tento plán mu nevyšel. Nyní mu hrozí až dva roky ve vězení.
video: PČR
