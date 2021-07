VIDEO: Muž chtěl skočit z mostu, za ruku ho držela cizí žena Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V pondělí okolo třetí hodiny odpolední přelezl na mostě Legií v Praze muž zábradlí a chtěl skočit do Vltavy. Jako první byli na místě policisté z pohotovostní motorizované jednotky. Ti k muži museli přistupovat s maximální opatrností, protože byl velmi nervózní, odevzdaný a byla tak důvodná obava, že opravdu skočí. Nešťastného muže po celou dobu držela za ruku náhodná kolemjdoucí, která se ho snažila uklidnit. Policisté s ním pomalu navázali kontakt a snažili se zjistit, co ho vede k tak zoufalému činu. V momentě, kdy na chvíli přestal vnímat své okolí, se k němu jeden ze zasahujících policistů přiblížil a strhl jej zpátky přes mostní římsu do bezpečného prostoru. Na místo byla okamžitě přivolána zdravotní záchranná služba, která jednapadesátiletého muže převezla do psychiatrické léčebny v Bohnicích.

video: Policie ČR