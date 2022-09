VIDEO: Odložil kytaru a rozhodl se skočit z Nuselského mostu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hodinu před půlnocí přivedla tíživá životní situace na Nuselský most v Praze jednačtyřicetiletého muže, který se rozhodl ukončit svá trápení skokem dolů. Muže přelézající zábradlí ale viděla kolem procházející žena a okamžitě přivolala policisty. Ti muže s kapucí na hlavě a kytarou vedle sebe nalezli stát za zábradlím, hledícího do údolí. Pokus navázat komunikaci se jim několik dlouhých minut nepodařilo, neboť muž jen mlčky stál, hleděl dolů a bylo také evidentní, že mu docházejí síly. K řeči ho přivedl až jeden ze zasahujících policistů, který si všiml odloženého mobilního telefonu s občanským průkazem. Poté, co nešťastníka oslovil jménem, muž se rozpovídal, a začal vyprávět o své tíživé životní situaci, kterou chtěl vyřešit jediným možným řešením, a to „přejít na druhou stranu“. To policista samozřejmě dopustit nechtěl, a proto s mužem dále komunikoval a také mu nabídl cigaretu s tím, že by si ji spolu mohli společně zapálit, až přeleze zpět na chodník. Muž souhlasil a policisté mu pomohli přes zábradlí, kde si ho po slíbené chvíli s cigaretou převzali do péče záchranáři.

video: Policie ČR