Vždyť jsi mě dohnal k sebevraždě, řekl senior omlouvajícímu se mladíkovi
Extrémní případ zmanipulovaného seniora, který ve strachu opustil Česko, na dálku prodal byt, peníze poslal na cizí účet a pak si v zoufalství sáhl v Africe na život, začal ve čtvrtek řešit Městský soud v Praze. Podle obžaloby ho přes internet zmanipuloval mladý vozíčkář, který však doznává jen to, že ze seniorových peněz utratil tři miliony.
17:04
V autě uvidíte novou elektrickou škodovku i ferrari na baterky
Technika27. 2. 2026 12:00
02:03
Ondřej Palát a David Rittich po vítězství týmu New York Islanders
Sport27. 2. 2026 11:26
00:42
Vítězní zelení. Volby obrací britskou politiku vzhůru nohama
Zahraniční27. 2. 2026 11:14
00:38
Policisté v Ostravě dopadli zloděje, kteří okradli cizince
Krimi27. 2. 2026 11:12
01:42
Senior u soudu popsal okolnosti svého pokusu o sebevraždu
03:00
Syslovi pomohl loni v Gambii kyperský motorkář. Zorganizoval na něj sbírku
04:43
Musím si brutálně posypat popel na hlavu, nechal jsem si jeho peníze, přiznal mladík v případu zmanipulovaného seniora
05:20
Vždyť jsi mě dohnal k sebevraždě, řekl senior omlouvajícímu se mladíkovi
00:32
Módní návrhář miluje plastiky, stály miliony
Lifestyle27. 2. 2026 10:40
00:58
Paralympijský oheň Milán Cortina 2026 dorazil do Milána
Sport27. 2. 2026 10:10
00:41
Kostýmy ve filmu Bouřlivé výšiny budí vášně
Společnost27. 2. 2026 10:02
38:20
Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu
Rozstřel27. 2. 2026 10:00
01:04
Lokality na Jesenicku, kde by se měl těžit kaolin
Domácí27. 2. 2026 9:32
00:47
Kanadští vojáci se v Arktidě připravují na cvičení, čelí extrémnímu chladu
Zahraniční27. 2. 2026 9:18
00:31
Pákistánu došla trpělivost s Tálibánem, konflikt se proměnil v otevřenou válku
Zahraniční27. 2. 2026 8:46
01:29
Jarní lyžovačka láká na výhledy i posezení na slunci
Domácí27. 2. 2026 5:00
00:32
Výtah v rodinném čtyřpodlažním domě
Lifestyle27. 2. 2026 0:06
00:42