Vždyť jsi mě dohnal k sebevraždě, řekl senior omlouvajícímu se mladíkovi

Krimi | Soudy
Extrémní případ zmanipulovaného seniora, který ve strachu opustil Česko, na dálku prodal byt, peníze poslal na cizí účet a pak si v zoufalství sáhl v Africe na život, začal ve čtvrtek řešit Městský soud v Praze. Podle obžaloby ho přes internet zmanipuloval mladý vozíčkář, který však doznává jen to, že ze seniorových peněz utratil tři miliony.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

17:04

V autě uvidíte novou elektrickou škodovku i ferrari na baterky
Technika
27. 2. 2026 12:00
02:03

Ondřej Palát a David Rittich po vítězství týmu New York Islanders
Sport
27. 2. 2026 11:26
00:42

Vítězní zelení. Volby obrací britskou politiku vzhůru nohama
Zahraniční
27. 2. 2026 11:14
00:38

Policisté v Ostravě dopadli zloděje, kteří okradli cizince
Krimi
27. 2. 2026 11:12
01:42

Senior u soudu popsal okolnosti svého pokusu o sebevraždu
Krimi
27. 2. 2026 11:00
03:00

Syslovi pomohl loni v Gambii kyperský motorkář. Zorganizoval na něj sbírku
Krimi
27. 2. 2026 11:00
04:43

Musím si brutálně posypat popel na hlavu, nechal jsem si jeho peníze, přiznal mladík v případu zmanipulovaného seniora
Krimi
27. 2. 2026 11:00
05:20

Vždyť jsi mě dohnal k sebevraždě, řekl senior omlouvajícímu se mladíkovi
Krimi
27. 2. 2026 11:00
00:32

Módní návrhář miluje plastiky, stály miliony
Lifestyle
27. 2. 2026 10:40
00:58

Paralympijský oheň Milán Cortina 2026 dorazil do Milána
Sport
27. 2. 2026 10:10
00:41

Kostýmy ve filmu Bouřlivé výšiny budí vášně
Společnost
27. 2. 2026 10:02
38:20

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu
Rozstřel
27. 2. 2026 10:00
01:04

Lokality na Jesenicku, kde by se měl těžit kaolin
Domácí
27. 2. 2026 9:32
00:47

Kanadští vojáci se v Arktidě připravují na cvičení, čelí extrémnímu chladu
Zahraniční
27. 2. 2026 9:18
00:31

Pákistánu došla trpělivost s Tálibánem, konflikt se proměnil v otevřenou válku
Zahraniční
27. 2. 2026 8:46
00:40

Masarykovo náměstí v Jihlavě: Auta pod zem, nebo život na dlažbě?
Domácí
27. 2. 2026 7:46
01:29

Jarní lyžovačka láká na výhledy i posezení na slunci
Domácí
27. 2. 2026 5:00
00:32

Výtah v rodinném čtyřpodlažním domě
Lifestyle
27. 2. 2026 0:06
00:42

Na vrchlabském náměstí přivítali olympioniky
Domácí
26. 2. 2026 20:46
01:31

Drony, kulomety, narkotanky. Mexické kartely si vybudovaly vlastní armády
Zahraniční
26. 2. 2026 20:00

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.