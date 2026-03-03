Za lstivé zavlečení seniora do zahraničí dostal vozíčkář pět let vězení. Oběť měl připravit o majetek

Krimi | Soudy
Pětiletým vězením potrestal v úterý Městský soud v Praze osmadvacetiletého vozíčkáře Patrika Sysla. Podle rozsudku zavlekl lstí v roce 2022 do ciziny, následně ho přiměl prodat byt a peníze mu poslat na účet. Ze seniorových prostředků pak utratil zhruba tři miliony. Rozsudek není pravomocný.
