Senior najel na dálnici do protisměru. Policisté hledají svědky nebezpečné jízdy
Nepozornost třiaosmdesátiletého řidiče byla zřejmě v úterý po jedné hodině odpoledne důvodem, proč na dálnici D6 najel do protisměru. V něm ujel několik kilometrů, přičemž ohrozil řadu motoristů. Naštěstí nehavaroval
00:36
Krimi28. 1. 2026 9:06
01:38
Hokejové hvězdy zvou na Winter Classic
Sport28. 1. 2026 8:22
00:44
Agenti ICE se bez povolení pokusili vniknout na ekvádorský konzulát
Zahraniční28. 1. 2026 7:44
01:04
Park ostudy v Jihlavě: Chodníky končí u popelnic, místo dětí tam vládnou opilci
Domácí28. 1. 2026 7:38
00:56
Muž v Minnesotě napadl kongresmanku, kterou Trump nazývá odpadem. Kritizovala ICE
Zahraniční28. 1. 2026 7:36
39:59
POZOR VLAK: Výhybky z Prostějova jsou zocelené výbuchem, najdete je po celém světě
Technika28. 1. 2026 0:06
02:04
Roli od Menzela jsem nejdřív nechtěla, protože byla nahulatá, říká Hřebíčková
Společnost28. 1. 2026 0:06
00:58
Místo suchého února držím smutný leden, říká Aleš Háma
Společnost28. 1. 2026 0:06
01:26
Tento batoh skrývá „instantní“ internet
Technika28. 1. 2026 0:06
01:05
Podívejte se na zahájení veteránského autosalonu v Paříži. Retromobile otevira
Technika27. 1. 2026 20:14
00:59
Fotbalisté Slavie trénují na Kypru před zápasem s Pafosem
Sport27. 1. 2026 19:40
00:47
Jen 85 sekund do katastrofy. Vědci posunuli hodiny posledního soudu
Zahraniční27. 1. 2026 19:38
00:30
Chovatel dostal za nezákonné obchodování se zvířaty podmínku
Krimi27. 1. 2026 17:20
04:28
Macinka chce znemožnit Pavlovi jet na summit NATO. Vyjednávám, nevydírám, říká
Domácí27. 1. 2026 16:58
02:25
Radixact umožňuje efektivnější léčbu obtížně léčitelných onkologických pacientů v pražské VFN
Domácí27. 1. 2026 15:48
02:34
Slovensko podá žalobu proti zákazu dovozu plynu z Ruska, oznámil Fico
Zahraniční27. 1. 2026 15:48
01:15
Agenti ICE nejsou vítáni, rozčiluje se starosta Milána
Zahraniční27. 1. 2026 15:42
00:45