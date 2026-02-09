Shořela chalupa v Rampuši, uvnitř našli mrtvého
V pátek vpodvečer shořela roubenka v Rampuši v Orlických horách. Když hasiči přijeli, ze střechy se valil kouř. Násilím se museli dostat dovnitř, pak ve střeše prořezávali otvory. Na požářišti později nalezli mrtvého, jeho úmrtí vyšetřuje policie. Podle vyšetřovatele hasičů k požáru došlo s největší pravděpodobností od topidla.
00:47
Nic nefunguje, palivo je na příděl, stěžují si Kubánci
Zahraniční9. 2. 2026 11:26
00:27
Dítě vypadlo za jízdy matce z auta do křižovatky
Zahraniční9. 2. 2026 11:10
01:17
Shořela chalupa v Rampuši, uvnitř našli mrtvého
Krimi9. 2. 2026 11:08
00:40
Běloruský autobus nabíral sníh rozbitými dveřmi
Zahraniční9. 2. 2026 11:08
00:16
Recidivista dostal za náhodné pobodání muže 17 let
Krimi9. 2. 2026 10:18
41:59
Češi nechávají moc peněz na účtech. Inflace je tiše ukusuje, varují experti
Domácí9. 2. 2026 10:02
00:32
Ukrajinci ukázali, jak jejich F-16 ničí ruské šahídy
Zahraniční9. 2. 2026 9:40
00:50
Mediální magnát v Hongkongu dostal dvacet let vězení
Zahraniční9. 2. 2026 9:12
02:27
Nová elektrická Škodovka už žhaví gumy. Maskovaný elektrický epiq jsme projeli
Technika9. 2. 2026 9:00
00:31
Do tunelu pro potok už mohou chodci i cyklisté
Domácí9. 2. 2026 8:58
00:57
Venezuelské úřady propustily z vězení několik známých představitelů opozice
Zahraniční9. 2. 2026 8:20
01:23
Bad Bunny o přestávce Super Bowlu naštval Trumpa
Zahraniční9. 2. 2026 7:42
01:23
Boj s rakovinou žena přetavila v umění i zpověď
Domácí9. 2. 2026 4:52
04:09
Posilování pánevního dna versus inkontinence: Když pomůže cvičení a kdy přístroj?
Společnost9. 2. 2026 0:06
02:17
Nezničitelný kufr vydrží i pád z letadla
Technika9. 2. 2026 0:06
01:51
Na Antarktidě otevřela první „ledová knihovna“. Uchová vzorky ze světa
Zahraniční8. 2. 2026 17:54
01:31