Shořela chalupa v Rampuši, uvnitř našli mrtvého

Krimi | KRIMI
V pátek vpodvečer shořela roubenka v Rampuši v Orlických horách. Když hasiči přijeli, ze střechy se valil kouř. Násilím se museli dostat dovnitř, pak ve střeše prořezávali otvory. Na požářišti později nalezli mrtvého, jeho úmrtí vyšetřuje policie. Podle vyšetřovatele hasičů k požáru došlo s největší pravděpodobností od topidla.
video: HZS KK
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:47

Nic nefunguje, palivo je na příděl, stěžují si Kubánci
Zahraniční
9. 2. 2026 11:26
00:27

Dítě vypadlo za jízdy matce z auta do křižovatky
Zahraniční
9. 2. 2026 11:10
01:17

Shořela chalupa v Rampuši, uvnitř našli mrtvého
Krimi
9. 2. 2026 11:08
00:40

Běloruský autobus nabíral sníh rozbitými dveřmi
Zahraniční
9. 2. 2026 11:08
01:49

Policisté pátrají po trojici podezřelé z krádeže deseti akumulátorů
Krimi
9. 2. 2026 11:06
00:16

Recidivista dostal za náhodné pobodání muže 17 let
Krimi
9. 2. 2026 10:18
41:59

Češi nechávají moc peněz na účtech. Inflace je tiše ukusuje, varují experti
Domácí
9. 2. 2026 10:02
00:46

Kylie Jenner v kampani oblékla podprsenku z granátového jablka
Společnost
9. 2. 2026 9:40
00:32

Ukrajinci ukázali, jak jejich F-16 ničí ruské šahídy
Zahraniční
9. 2. 2026 9:40
00:50

Mediální magnát v Hongkongu dostal dvacet let vězení
Zahraniční
9. 2. 2026 9:12
02:27

Nová elektrická Škodovka už žhaví gumy. Maskovaný elektrický epiq jsme projeli
Technika
9. 2. 2026 9:00
00:31

Do tunelu pro potok už mohou chodci i cyklisté
Domácí
9. 2. 2026 8:58
00:57

Venezuelské úřady propustily z vězení několik známých představitelů opozice
Zahraniční
9. 2. 2026 8:20
01:23

Bad Bunny o přestávce Super Bowlu naštval Trumpa
Zahraniční
9. 2. 2026 7:42
01:23

Boj s rakovinou žena přetavila v umění i zpověď
Domácí
9. 2. 2026 4:52
02:18

Zubři z Prahy a Olomouce odcestovali přes Berlín do Ázerbájdžánu
Domácí
9. 2. 2026 0:06
04:09

Posilování pánevního dna versus inkontinence: Když pomůže cvičení a kdy přístroj?
Společnost
9. 2. 2026 0:06
02:17

Nezničitelný kufr vydrží i pád z letadla
Technika
9. 2. 2026 0:06
01:51

Na Antarktidě otevřela první „ledová knihovna“. Uchová vzorky ze světa
Zahraniční
8. 2. 2026 17:54
01:31

Zraněnou Lindsey Vonnovou odváží vrtulník z Cortiny
Sport
8. 2. 2026 17:18

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.