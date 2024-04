VIDEO: Shození ženy do kolejiště metra bylo pokusem o vraždu, míní soud. Muž dostal 11 let vězení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Městský soud v Praze poslal v pátek Tomáše Urbana z Prahy na 11 let do vězení se zvýšenou ostrahou za to, že strčil svou družku do kolejiště metra a od vážně zraněné ženy odešel. Muž čelil obžalobě z těžkého ublížení na zdraví, za nějž by mu hrozilo tři až deset let odnětí svobody. Soudní senát však dospěl k názoru, že se Urban pokusil o vraždu, u které je trestní sazba deset až 18 let. Páteční verdikt není pravomocný.

video: iDNES.tv