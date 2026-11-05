Osm na jednoho. Školáci napadli vrstevníka v centru Pardubic
Skupina přibližně osmi mladíků napadla na pardubické třídě Míru jiného chlapce. Útočníci ho bili pěstmi a kopali do něj. Incident zachycuje video. Případem se nyní zabývá policie, podle níž jsou dosud ztotožnění aktéři mladší osmnácti let.
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