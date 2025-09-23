Skupina vandalů jezdila džípem po chráněné zřícenině
Nevídaný případ vandalství naštval v uplynulých dnech obyvatele obce Brníčko na Šumpersku. Skupinka lidí s džípem totiž vyrazila jezdit na tamní zříceninu, která je přitom kulturní památkou. Záběry z akce se pak navíc zřejmě chlubili na sociálních sítích, kde se začaly šířit. Viníci se nicméně následně sami ozvali, omluvili se a škody napravili.
