VIDEO: Jen počkej, zloději! Ukradl koloběžku, daleko nedojel

Jen na pár vteřin si zaparkoval před fastfoodem v Bratislavě muž svoji elektrickou koloběžku a vyrazil si pro jídlo. V tu chvíli se ale do koloběžky zamiloval pětatřicetiletý Martin Z., rychle si ji přivlastnil a vyrazil i s lupem pryč. To si ale nenechal líbit pravý majitel „vozidla“ a sprintem si vyrazil proto, co mu patří. Zloděje honil nejdříve po parkovišti, pak za ním utíkal po silnici vedoucí pryč od fastfoodu. Tam také zloděj nezvládl přejezd obrubníku, havaroval a skončil v rukou okradeného muže. Ten ho spacifikoval do příjezdu policejní hlídky, která zloděje rovnou poslala do cely.

video: Polícia SR