Krajský soud v Praze uložil ve středu ženě z Poděbrad 15 let vězení za to, že nechala zemřít hlady svou postiženou sestru. Ženu uznal vinnou z vraždy spáchané trýznivým způsobem. Verdikt není pravomocný. Obhajoba odmítala, že by se žena úmyslně dopustila vraždy, připouštěla trestný čin týrání.

video: iDNES.tv