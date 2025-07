VIDEO: Soud odročil líčení s proruskou polovojenskou skupinou. Zaskočilo ho množství podporovatelů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hlavní líčení v kauze pěti lidí spojených s polovojenským uskupením Českoslovenští vojáci v záloze za mír v pondělí nezačalo. Městský soud v Praze jednání odročil. Soudkyni překvapilo, kolik přišlo do budovy podporovatelů obžalované pětice. Státní zástupce viní skupinu mimo jiné z vyslání bývalého vojáka do bojů na straně proruských separatistů na Donbase. Další líčení by mělo proběhnout v srpnu, podle předsedkyně senátu bude z bezpečnostních důvodů s vyloučením veřejnosti.

video: iDNES.tv