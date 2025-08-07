iDNES.cz
    Soud s proruskými domobranci nezačal ani napodruhé, tentokrát z procesní opatrnosti

    Krimi | Soudy

    Městský soud v Praze ve čtvrtek i napodruhé odročil projednání případu souvisejícího s domobraneckou proruskou skupinou Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Po přečtení obžaloby a poté, co jeden z obžalovaných prohlásil vinu, upozornil jeden z obhájců, že pro zahájení hlavního líčení nebyly splněny podmínky. Soudkyně proto z procesní opatrnosti jednání odročila na říjen. Hlavní líčení se bude muset konat znovu od začátku včetně čtení obžaloby. Stíhanou pětici přišla k soudu podpořit řada příznivců, někteří se do jednací síně nedostali.

