Stíhaný Číňan u soudu prostřednictvím obhájce odmítl obžalobu ze špionáže
Čínský občan Jang I-ming ve středu u pražského městského soudu prostřednictvím svého obhájce odmítl obžalobu, která ho viní ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Muž je viněný z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc, je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Soud vyloučil veřejnost na výslech obžalovaného a čtení některých listin, dále by hlavní líčení mělo být veřejné. Jednání je zatím nařízené do pátku.
00:37
Brno staví „zapomenutý“ kus cyklostezky na Bauerově poblíž zavřených tunelů
Domácí14. 10. 2026 14:36
02:23
Pod rukama zlatníků vznikají kvalitní české šperky propracované do posledního detailu
Domácí14. 10. 2026 14:30
00:52
El Niňo změnilo vodopády Iguazú v běsnící monstrum
Zahraniční14. 10. 2026 14:16
00:55
Vietnam pohřbívá nalezené ostatky stovek obětí války
Zahraniční14. 10. 2026 14:12
02:30
Trailer k filmu Narnie: Čarodějův synovec
Společnost14. 10. 2026 14:10
00:42
Nečas předvedl v NHL krásnou akci proti Dallasu
Sport14. 10. 2026 14:10
01:38
Dvě stě v městě a pod vlivem pervitinu. Divokou honičku s policií v Praze ukončily až donucovací prostředky
Krimi14. 10. 2026 13:58
01:04
Zloděj chtěl policistům uplavat v řece, nezastavil ho ani varovný výstřel
Krimi14. 10. 2026 13:38
01:16
Lídryně vítězného ANO ohlásila v Olomouci odchod do opozice
Domácí14. 10. 2026 13:20
03:59
Stíhaný Číňan u soudu prostřednictvím obhájce odmítl obžalobu ze špionáže
Krimi14. 10. 2026 12:56
02:01
Ledňáček s tělem automobilu, náčelník Havel. Expozice na Výstavišti se „dotýká nebe“
Domácí14. 10. 2026 12:22
00:52
Zelenskyj tepe Kyjev za špatnou přípravy na zimu
Zahraniční14. 10. 2026 11:50
00:26
V Zoo Ostrava porodila samice levharta cejlonského
Domácí14. 10. 2026 11:48
03:34
Byli jsme na premiéře Ondříčkova filmu Kluci to vidí jinak než holky
Domácí14. 10. 2026 11:38
01:21
Další zvrat v povolebním jednání ve Zlíně, vznikl trojblok
Domácí14. 10. 2026 11:28
01:32
Brněnské muzeum vystavuje motorky značky Douglas
Domácí14. 10. 2026 11:22
00:33
Ukrajinské drony napadly největší ruské datové centrum patřící Sberbank
Zahraniční14. 10. 2026 11:02
00:23
Trump sdílel video s tygrem vytvořené umělou inteligencí
Zahraniční14. 10. 2026 10:56
00:45
Muže obžalovaného ze špionáže pro Čínu přivedli do jednací síně zakuklení ozbrojenci
Krimi14. 10. 2026 10:14
00:19
Novinář, nebo špion? Podezřelý Číňan stanul před soudem
Domácí14. 10. 2026 10:04
Následující videa
00:45
Muže obžalovaného ze špionáže pro Čínu přivedli do jednací síně zakuklení ozbrojenci
00:51
V zahrádkářské kolonii našli lidské ostatky. Schovávaly je pytle na odpadky
00:50
Policie vypnula semafory a převzala řízení křižovatek v okolí pisáreckého tunelu
03:32