Soud pravomocně zprostil viny cyklistu, který měl fyzický konflikt s řidičkou, jež následně zemřela
Vrchní soud v Praze v pondělí pravomocně zprostil viny cyklistu Václava Sochera, který měl v roce 2022 v centru Prahy fyzický konflikt s řidičkou, jež následně zemřela. Skutek nebyl podle soudu trestným činem.
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