Připravili stát na daních o víc než půl miliardy? Soud začal řešit kauzu Savova a spol.

Krimi | Soudy
Pražský městský soud začal v pondělí projednávat rozsáhlou daňovou kauzu podnikatele Františka Savova v jeho nepřítomnosti. Savov dlouhodobě pobývá v Británii, soudkyně se jeho účast u hlavního líčení marně snažila zajistit. Jeho advokát jí dnes řekl, že klient je ochotný vypovídat formou videokonference, což je podle jeho informací od britských právníků možné. Soudkyně ale uvedla, že podle sdělení ministerstva spravedlnosti Británie výslech obžalovaných videokonferencí neumožňuje.
