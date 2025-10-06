Připravili stát na daních o víc než půl miliardy? Soud začal řešit kauzu Savova a spol.
Pražský městský soud začal v pondělí projednávat rozsáhlou daňovou kauzu podnikatele Františka Savova v jeho nepřítomnosti. Savov dlouhodobě pobývá v Británii, soudkyně se jeho účast u hlavního líčení marně snažila zajistit. Jeho advokát jí dnes řekl, že klient je ochotný vypovídat formou videokonference, což je podle jeho informací od britských právníků možné. Soudkyně ale uvedla, že podle sdělení ministerstva spravedlnosti Británie výslech obžalovaných videokonferencí neumožňuje.
01:14
Šok ve Francii. Premiér Lecornu po čtyřech týdnech skončil. Nelze vládnout, řekl
Zahraniční6. 10. 2025 14:34
01:24
Připravili stát na daních o víc než půl miliardy? Soud začal řešit kauzu Savova a spol.
Krimi6. 10. 2025 13:16
01:08
Chaos a požáry. Stovky dronů padaly z nebe
Zahraniční6. 10. 2025 12:46
00:46
Nobelovou cenou za medicínu byl oceněn výzkum strážců imunitního systému
Technika6. 10. 2025 12:42
02:00
Drážní hasiči ukázali novu základnu v Nymburku
Domácí6. 10. 2025 12:22
01:04
Macinka přijel na Hrad obřím pickupem
Domácí6. 10. 2025 12:08
00:20
Obžalovaný z vraždy u Krajského soudu v Hradci Králové
Krimi6. 10. 2025 11:48
03:10
SPD chce nejméně jedno ministerstvo, řekl Okamura na Hradě
Domácí6. 10. 2025 11:46
01:04
Jednali s námi jako s opicemi, viní členové flotily Izrael. Aktivistka kousla zdravotnici
Zahraniční6. 10. 2025 11:42
00:41
Heidi Klumová odhalila své sexy tělo v Paříži
Společnost6. 10. 2025 11:16
00:41
Jsem první aktivní tenistka, která si nechala zvětšit prsa, chlubí se Dodinová
Lifestyle6. 10. 2025 10:38
00:20
Hradecký krajský soud se zabývá případem falešných bankéřů
Domácí6. 10. 2025 9:48
00:48
Manifest elektromobility pro chudnoucí Evropu. Dacia Hipster je chytrý trpaslík
Technika6. 10. 2025 9:42
03:48
Na Hrad dorazil šéf Pirátů Zdeněk Hřib
Domácí6. 10. 2025 9:22
00:31
Výbuchy po celém Krymu. Hoří dokonce i ropný sklad
Zahraniční6. 10. 2025 8:54
00:35
Pod tribunou u hřiště čekalo překvapení
Domácí6. 10. 2025 8:40
Následující videa
00:20
Obžalovaný z vraždy u Krajského soudu v Hradci Králové
01:21
Po ztracené seniorce pátral vrtulník, policisté ji našli až za tmy
00:53
Tragédie u voleb: Muž ve škole odhlasoval, a pak z pátého patra vyskočil z okna
00:56