Za nedovolené výroby drog, týrání a znásilnění je obviněný muž, kterého drogy pošlou na několik let do vězení. A to za to, jak se pod vlivem pervitinu choval ke své družce.

video: iDNES.tv