Soud poslal do vazby muže, který v Ústí nad Orlicí znásilnil holčičku

Den poté, co policie obvinila 33letého muže ze znásilnění pětileté holčičky v Ústí nad Orlicí, ho Okresní soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby. Hrozí mu 12 let za mřížemi.

