Krajský soud v Ostravě odsoudil čtyřicetiletého Lubomíra Gavendu z Ostravy na 16 let do vězení za to, že loni v červenci při sexu uškrtil svou milenku. Důvodem byly dluhy zhruba 60 tisíc korun, ačkoliv kvůli sportovnímu sázení dlužil mnoha dalším lidem celkem takřka milion. Manželovi zavražděné navíc musí zaplatit 800 tisíc korun. Gavenda se přiznal a trest přijal.

