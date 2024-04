VIDEO: Soud potrestal brutální útok na dívku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Soud potrestal brutální útok na dívku

Krajský soud v Plzni dnes vynese rozsudek nad devatenáctiletým Ukrajincem Viktorem Veselovským, který se podle obžaloby loni v létě v Plzni pokusil zavraždit patnáctiletou dívku. Školačku podle spisu znásilnil, pohlavně zneužil, bodl do krku, vysvlékl, strčil do pytle, hodil ze srázu a zasypal listím. Oběť předstírala smrt, čímž si zřejmě zachránila život. Žalobce pro mladíka navrhuje 18 let vězení.

video: iDNES.tv