VIDEO: V Ostravě padl první rozsudek za smrt po zombie droze Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Ostravě padl první rozsudek za smrt po zombie droze

Krajský soud v Ostravě poslal na osm let do vězení 37letého bezdomovce Lukáše Masného. Ten podle obžaloby podal předloni v září kamarádovi syntetickou drogu, která je mnohonásobně účinnější než marihuana. Oba po jejím užití upadli do bezvědomí, Masného lékaři zachránili, druhého muže nikoliv. Jde o první rozsudek vyhlášený kvůli smrti po takzvané zombie droze.

video: iDNES.tv