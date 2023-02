VIDEO: Soud potrestal zdrogovaného řidiče, v autě uhořeli 3 mladí lidé Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Soud potrestal zdrogovaného řidiče, v autě uhořeli 3 mladí lidé

Před rokem otřásla Svitavskem tragická autonehoda, při níž v Litomyšli po nárazu do stromu uhořeli tři mladí lidé vracející se z diskotéky. Soud poslal osmadvacetiletého Miroslava Janderu na osm let do vězení.

video: iDNES.tv