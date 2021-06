VIDEO: Soud potrestal vraždu bezdomovce ve Frýdku-Místku jedenácti lety vězení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Soud potrestal vraždu bezdomovce ve Frýdku-Místku jedenácti lety vězení

Krajský soud v Ostravě udělil 53letému Slovákovi Jozefu Popušovi jedenáct let vězení za loňskou vraždu bezdomovce ve Frýdku-Místku. Muže při hádce bodl nožem jednou do hrudníku, přičemž zasáhl srdečnici. Osmatřicetiletý muž na místě zemřel. Soud Popušu také na deset let vyhostil. Obžalovaný se k činu přiznal, litoval ho a tvrdil, že muže zabít nechtěl.

video: iDNES.tv