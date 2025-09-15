Soud projednává pašování drog a léků do věznic
Okresní soud v Lounech začal projednávat případ pašování drog a léků na předpis do dvou věznic v regionu. Na lavici obžalovaných sedí deset lidí. Hrozí jim až desetileté tresty vězení.
Na Fialu se Stanjurou lidé ve Frýdku bučeli a pískali
Domácí15. 9. 2025 17:24
Kvůli nemoci vypadá žena jako postava ze sci-fi filmu
Lifestyle15. 9. 2025 16:08
Soud projednává pašování drog a léků do věznic
Krimi15. 9. 2025 15:50
Obžalovaný se v jednací síni napadenému muži omlouval
Krimi15. 9. 2025 15:40
V toxické psychóze pořezal taxikáře na krku střepem. Myslel jsem, že mě chtějí zabít, hájí se mladík
Krimi15. 9. 2025 15:40
Povodeň jim vzala vše. Žijeme tady a teď, dům po pradědovi opravíme, věří manželé
Domácí15. 9. 2025 15:40
Devadesátiletou stařenku s chodítkem obral o mobil a peněženku
Krimi15. 9. 2025 15:26
Z rodin se dojily peníze, přiznal mladík souzený za zotročování studentek
Krimi15. 9. 2025 14:24
Opilá řidička kácela značky v Náchodě, nezvládla dechovou zkoušku
Krimi15. 9. 2025 14:06
Celníci našli falešné eurobankovky za víc než 6 milionů korun
Krimi15. 9. 2025 13:36
Móda z Emmy: Sexy výstřihy i podivné kreace
Společnost15. 9. 2025 13:10
Zaklínač s novou tváří. Podívejte se, jak se v Cavillově roli bude dařit Hemsworthovi
Společnost15. 9. 2025 12:54
Synové mi rostou před očima. Lucie Vondráčková nestíhá nakupovat oblečení
Lifestyle15. 9. 2025 12:20
Majitel vyhořelé vily i žhář u soudu přiznali pojistný podvod
Krimi15. 9. 2025 12:00
Soud potrestal muže za úmyslné založení požáru
Domácí15. 9. 2025 11:54
Rusové s Bělorusy trénují útok na západ
Zahraniční15. 9. 2025 11:36
Proměna Demi Lovato. Po depresích je opět na vrcholu
Společnost15. 9. 2025 11:34
Utajený ceremoniál pro nejlepší jezdce Vuelty
Sport15. 9. 2025 11:18
V Thajsku shořely tři výletní lodě
Zahraniční15. 9. 2025 10:12
Údržbáře soudí za zapálení bazénu při likvidaci sršního hnízda
Krimi15. 9. 2025 10:02
