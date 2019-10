VIDEO: Soud propustil na svobodu muže obžalované z uvláčení oběti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Soud propustil na svobodu muže obžalované z uvláčení oběti

Krajský soud v Plzn i dnes propustil na svobodu dva muže souzené za 11 let starou vraždu na Chebsku. Bývalý policista a jeho známý jsou podle obžaloby odpovědní za to, že mladého muže napadli u přehrady poblíž Aše, přerazili mu čelisti, zlomili nohu. aby nemohl utíkat. Pak jej přes dva kilometry vláčely za autem. Mladý muž nepřežil. Policie oba souzené zatkla 10 let po činu, oba spojitost s vraždou odmítají.

