Nebyla jsem pod vlivem Pelty, odmítá obžalovaná exnáměstkyně Kratochvílová

Bývalá náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová u soudu vypověděla, že se v kauze sportovních dotací cítí nevinná. Skutky popsané v obžalobě se podle ní buď nestaly, nebo nejsou trestnými činy. Ženě hrozí pět až 12 let vězení, a to za údajné přijetí úplatku od tehdejšího předsedy Fotbalové asociace ČR Miroslava Pelty a dále za pokus o zneužití pravomoci, o dvojí zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a o porušení povinnosti při správě cizího majetku. Obžaloba tvrdí, že Kratochvílová v roce 2017 nezákonně ovlivňovala rozdílení dotací, a to v souladu s pokyny svého milence Pelty a také na základě přání dalšího obžalovaného, šéfa České unie sportu Miroslava Jansty.

