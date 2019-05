VIDEO: Soud trestal za zbití a oloupení muže, který vyhrál v automatech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Soud trestal za zbití a oloupení muže, který vyhrál v automatech

Krajský soud v Ostravě poslal na sedm let do vězení dvacetiletého Mariana Miku, který podle obžaloby brutálně zbil a pak oloupil starého muže, jenž chvíli předtím v bruntálské herně na automatech vyhrál několik tisíc korun. Obžalovaný útok nepopíral, ale současně odmítal, že by napadenému cokoliv vzal.

video: iDNES.tv