Za vraždu malé dcery, se kterou úmyslně nabourala, si odsedí 14 let
20. 7. 2026 11:56 Krimi
„Je mi to strašně líto, měla jsem ten den hodně špatnej,“ řekla dnes u soudu sedmadvacetiletá žena, která se loni v říjnu na Plzeňsku pokusila v autě o sebevraždu. Úmyslně přejela do protisměru, kde se střetla s dodávkou. V autě zemřela tehdy její osmiletá nepřipoutaná dcera. Soud ji dnes potrestal vězením v délce 14 let.
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