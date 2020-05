VIDEO: Soudkyně poděkovala muži, který se zastal zkopané ženy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Brutální útok na ženu, který zachytily v polovině ledna kamery u výstupu z metra ve stanici Černý Most, začal řešit pražský soud. Agresorovi, jímž je občan Slovenské republiky, hrozí až deset let vězení. Bývalou družku zbil takto už nejméně potřetí. Útočníka od oběti odehnal svědek, kterému za to soudkyně v jednací síni poděkovala.

video: Jiří Pánek, Peter Antalík, iDNES.tv