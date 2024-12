VIDEO: Soud v Karviné nepustil z vazby muže, který úřednici ze msty zapálil dům Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Okresní soud v Karviné prodloužil vazbu 48letému muži, kterého obžalovali z toho, že sociální pracovnici ze msty zapálil auta a dům, protože podpořila odebrání jeho dětí do ústavní péče. Hrozí mu vězení od tří do dvanácti let.

video: iDNES.tv