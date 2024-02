VIDEO: Soud v Ostravě řeší opileckou hádku, skončila mlácením paličkou na maso Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Soud v Ostravě řeší opileckou hádku, skončila mlácením paličkou na maso

Krajský soud v Ostravě se začal zabývat brutálním útokem Tomáše Mičaníka, který se loni v dubnu pohádal při opilecké pijatyce se známým. Nejdříve ho napadl pěstmi, pak do těla kopal a naskakoval na něj. Mlátil mu do hlavy a do hrudníku paličkou na maso a nakonec ho uškrtil. Hrozí mu patnáct až dvacet letě vězení.

video: iDNES.tv