Muž, který přepadl banku v Příbrami, jde do vazby

Okresní soud v Příbrami dnes odpoledne poslal do vazby osmadvacetiletého muže, který v pátek přepadl banku v Příbrami a držel v ní rukojmí. ČTK to řekl předseda soudu Miloslav Boudník. Muž je stíhán od soboty, za zločin braní rukojmí mu hrozí až 12 let vězení. Incident se obešel bez zraněných.

video: iDNES.cz, Romana Navarová a Tomáš Grach