Poškozená žena: Před vraždou mi poslal medvěda s černými stuhami. Kolegyně mi pak řekly, že se dává na hrob

V případu údajné brutální vraždy vypovídala ve středu u Městského soudu v Praze žena, která přišla o partnera poté, co ho podle obžaloby zákeřně ubodal její žárlivý exmanžel. Bývalého muže označila za manipulátora, který vždy dobře věděl, co dělá. Na to, že se odmítá smířit s jejich rozchodem, prý ještě před činem upozorňovala policii.

video: iDNES.tv