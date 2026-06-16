Senior odsouzený za vraždu zaplatí dceři oběti méně. Soud snížil částku z půl milionu na 350 tisíc
Vrchní soud v Praze se v úterý zastal seniora, který dostal za vraždu své spolubydlící vedle dvanácti let vězení i povinnost odškodnit její dceru půl milionem korun. Muži přišla částka příliš vysoká. Argumentoval tím, že obě ženy měly mezi sebou velmi špatný vztah. Odvolací soud mu vyhověl a sumu snížil na 350 tisíc.
00:39
Manželka podnikatele Vlachynského nabízí neotřele hotel ve Vranově nad Dyjí
Domácí16. 6. 2026 15:30
00:57
Lucie Fuková rezignovala na funkci vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny
Domácí16. 6. 2026 15:16
01:56
Strážníci v Praze se zaměřili na cyklisty a koloběžkáře, odhalili 512 přestupků za 4 dny
Domácí16. 6. 2026 15:08
00:38
Muž stojí už 12 let. Chce se přiblížit bohu Šivovi
Zahraniční16. 6. 2026 14:58
02:05
Přímo při činu chytili strážníci mladíky ničící elektroinstalaci vagonů
Krimi16. 6. 2026 13:50
00:29
Návrat ke tradicím. Sekání trávy v Tyršových sadech
Domácí16. 6. 2026 13:50
00:20
Zneužíval jedenáctiletou dívku, u soudu přiznal vinu. Muž odešel s trestem 6,5 roku
Krimi16. 6. 2026 13:30
00:34
Merz daroval Trumpovi na summitu G7 fotbalový dres
Zahraniční16. 6. 2026 13:26
02:06
Senior odsouzený za vraždu zaplatí dceři oběti méně. Soud snížil částku z půl milionu na 350 tisíc
Krimi16. 6. 2026 12:54
00:50
Petřínská lanovka finišuje. Po zábrzdných zkouškách zamíří do zkušebního provozu
Domácí16. 6. 2026 12:12
01:07
Autobus se nevešel pod viadukt. Zčásti přišel o střechu
Krimi16. 6. 2026 12:10
00:19
Voják před soudem. Začal se projednávat případ pořezání brigádního generála
Domácí16. 6. 2026 11:38
02:28
Pracujeme na modernizaci systému DROZD, řekl ministr. Posílily i konzulární služby
Domácí16. 6. 2026 11:36
03:21
Kriminalizace nepovede k lepšímu placení výživného, zaznělo ve Sněmovně
Domácí16. 6. 2026 11:08
02:01
Senua - oznamovací trailer
Lifestyle16. 6. 2026 11:00
01:12
Prezident Petr Pavel zahájil dvoudenní výjezd na Vysočinu
Domácí16. 6. 2026 10:26
00:53
V jeskyních na Novém Zélandu ožívá Avatar
Zahraniční16. 6. 2026 10:24
Následující videa
01:07
Autobus se nevešel pod viadukt. Zčásti přišel o střechu
01:06
Hromadná nehoda omezila provoz na D1 těsně před Prahou. Na místě jsou zranění
01:02
Mysleli si, že je pod vlivem alkoholu, řidiči přitom šlo zřejmě o život
00:44