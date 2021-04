VIDEO: Soud vyjadřuje zděšení nad postupem patologů, kteří ztížili dokazování v případu údajné vraždy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Soud vyjadřuje zděšení nad postupem patologů, kteří ztížili dokazování v případu údajné vraždy

Městský soud v Praze vyjádřil zděšení nad postupem patologů, kteří pitvali mrtvého muže nalezeného v listopadu 2019 v pražské čističce odpadních vod. Kvůli nedostatkům v jejich pitevní zprávě totiž nelze určit, jak muž zemřel. Tvrdí to revizní znalci. To nahrává obhajobě mladíka, kterého obžaloba viní z vraždy. Muže měl škrtit a jeho tělo pak hodit do kanálu.

