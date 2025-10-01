Soud zpřísnil trest řidiči, který ujížděl policii a ohrozil jedenáct lidí
Krajský soud v Brně zpřísnil trest Vojtěchu Ležákovi, který v srpnu 2023 v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku odmítl zastavit k policejní kontrole a při následném ujíždění ohrozil několik lidí. Místo původních tří a půl roku vězení si má za obecné ohrožení nově odsedět sedm let. Podle státní zástupkyně byl verdikt okresního soudu příliš mírný, čemuž dal odvolací senát za pravdu. Ležák vinu odmítá, podle něj řídil jeho kamarád.
