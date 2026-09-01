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Hnutí SPD nespáchalo trestný čin podněcování k nenávisti, rozhodl odvolací soud

Krimi | Soudy
Vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty podněcování k nenávisti ani žádný jiný trestný čin. V úterý o tom pravomocně rozhodl pražský městský soud, který vyhověl odvolání SPD a zrušil původní rozsudek. Ten hnutí ukládal třímilionový peněžitý trest. Obžalobě čelí také šéf hnutí a předseda Sněmovny Tomio Okamura, toto stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky tak bude justice projednávat zvlášť. Okamura i SPD vinu od počátku odmítali.
video: iDNES.tv
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