Mít názor a způsob, jakým ho projevím, jsou dvě odlišné věci, vysvětluje soudkyně v kauze potrestané SPD
Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši tří milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. Středeční verdikt, podle nějž SPD spáchala trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá s tím, že pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání sociálních dávek. Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda Sněmovny Tomio Okamura, toto stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky tak bude soud projednávat zvlášť.
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