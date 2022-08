VIDEO: Spektometry umí zjistit drogy v těle během chvilky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Spektometry umí zjistit drogy v těle během chvilky

Přes dvacet tisíc hudebních nadšenců dorazilo na festival Let it Roll na letiště v Milovicích. Podle pořadatelů je to celosvětově největší akce drum&bass hudby. Policisté na místě řešili desítky přestupků a zabývají se 11 podezřeními z trestných činů v souvislosti s drogami. Festivalové brány se otevřely ve čtvrtek a dnes svátek elektronické hudby končí.

video: PČR