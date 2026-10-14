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Muže obžalovaného ze špionáže pro Čínu přivedli do jednací síně zakuklení ozbrojenci

Krimi | Soudy
Městský soud v Praze začal ve středu projednávat případ čínského občana Jang I-minga viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Muž čelí obžalobě z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc, je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Hrozí mu až pětileté vězení.
video: iDNES.tv
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