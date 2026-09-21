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Spory s manželkou řešil žhářstvím, pak se sám přijel udat policistům

Krimi | KRIMI
Dům, která patří jeho manželce, s níž už ovšem nežije, se pokusil zapálit šestačtyřicetiletý muž. Jen shodou okolností při požáru, který založil, nikdo neutrpěl zranění, oheň se sousedům podařilo uhasit. Muž posílený alkoholem se po činu přijel sám udat policistům.
video: PČR
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