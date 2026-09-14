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Srna zkřížila cestu motorkářce. Zraněnou ženu transportoval do nemocnice vrtulník

Krimi
Motorkářka se u táborských Horek střetla v pátek v noci se srnou. Utrpěla zranění nohy, s nímž ji záchranářský vrtulník transportoval do nemocnice.
video: PČR
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