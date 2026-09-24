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Srnka spadla do požární nádrže

Krimi | KRIMI
Nepozorná srnka spadla na Semilsku do požární nádrže. Z pasti jí pomohli hasiči. Přestože se zvíře chvílemi vzpouzelo a vydávalo hlasitý jekot, nakonec z náruči hasiče vyběhlo do volné přírody.
video: HZS LK
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