Docela dobrý pocit z naší justice, říká někdejší student, který zažil šikanu StB
Pražský městský soud ve středu potvrdil bývalému příslušníkovi komunistické Státní bezpečnosti Miloši Knotovi za zneužití pravomoci úřední osoby dvouletý podmíněný trest. Muž musí také zaplatit 26 700 korun. Podílel se na perzekuci studenta Českého vysokého učení technického, který doma pořádal přednášky pro signatáře Charty 77. Rozhodnutí je pravomocné.
05:41
Docela dobrý pocit z naší justice, říká někdejší student, který zažil šikanu StB
Krimi26. 8. 2026 19:12
02:01
Je to dilema, uvedl odvolací soud, když po zásahu vyšší instance potvrdil příslušníkovi StB trest za perzekuci studenta
Krimi26. 8. 2026 19:12
00:39
Ve věku 80 let zemřel britský herec Tim Curry
Společnost26. 8. 2026 18:52
00:32
Švédská modelka, která imituje Haalanda, se ostříhala stejně jako fotbalista
Lifestyle26. 8. 2026 17:36
01:22
Bleskové povodně se prohnaly Nepálem. Voda brala vše, co stálo v cestě
Zahraniční26. 8. 2026 16:56
00:28
Po Krásné Lípě na Děčínsku se procházel mladý vlk
Domácí26. 8. 2026 16:48
00:45
Stavbaři dokončují tři kilometry dálnice D11 u Královce
Domácí26. 8. 2026 16:42
01:16
Nová brána do Jižní čtvrti na místě Teska je v polovině
Domácí26. 8. 2026 16:22
03:38
Opozici vadí cesta vlády k zadlužování. Krade lidem budoucnost, řekl Kupka
Domácí26. 8. 2026 16:08
01:29
Zaplatili si jméno na fasádě. Na své jméno ale potřebují zoom
Domácí26. 8. 2026 15:50
02:05
Opilý muž na zastávce Skalka obtěžoval kolemjdoucí, skončil na záchytce
Domácí26. 8. 2026 15:10
00:25
IKEA odhalila nábytek pro hraní her. Vsadila na chytrou organizaci stolu
Lifestyle26. 8. 2026 15:06
02:34
Koalice přehlasovala Pavla. Opozice se obrátí na Ústavní soud
Domácí26. 8. 2026 14:44
01:15
Aby se pěší tepna Brna nepropadla. Z ulice čouhají nezvyklé „hadičky“
Domácí26. 8. 2026 14:36
00:50
Jako by hořel celý Bezvěrov, popsal hasič noční požár
Domácí26. 8. 2026 14:16
01:11
Po dvaceti kolech umělého oplodnění přišel zázrak. Zpěvačka porodila dceru
Společnost26. 8. 2026 13:38
03:46