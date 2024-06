VIDEO: Štěnovice na Plzeňsku zasáhla v neděli blesková povodeň Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Štěnovice na Plzeňsku zasáhla v neděli blesková povodeň

Jindy poklidný Losinský potok, který mívá do pěti centimetrů, se nyní po intenzivním dešti vylil z koryta a vystoupal až do výše několika metrů. Zuřící voda s sebou brala vše, co jí přišlo do cesty, asfalt i osobní auto.

video: iDNES.tv