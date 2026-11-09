Stožáry vysokého napětí načal bruskou. U soudu dostal podmínku
Se sklopenou hlavou přišel v pondělí ráno k soudu dvacetiletý Václav Ježek, který letos na jaře nařezal akumulátorovou bruskou šest stožárů sloupů velmi vysokého napětí nedaleko obchodního centra Globus na okraji Plzně. Kdyby se například při silných poryvech větru zřítily a navíc poškodily i vedení v sousedství, velká část Plzně by rázem byla bez dodávek elektřiny. Mladý muž se ke všemu přiznal a se státním zástupcem uzavřel dohodu o vině a trestu.
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