Strážníci byli u nehody vlaků v Českém Brodě první

Díky přítomnosti strážníků městské policie v terénu došlo neprodleně k nahlášení srážky osobního a nákladního vlaku a také k okamžitému zahájení záchranných prací. Byli to právě oni, kteří uvolnili dveře a zahájili evakuaci lidí z nabouraného vlaku. Strážníci též do příjezdu záchranářů a hasičů podávali lidem první pomoc. Bez jejich práce by újma na zdraví cestujících mohla být daleko větší!

video: MP Český Brod