Ze strážníků horolezci. K nemohoucí ženě se slanili ze střechy paneláku

Až na střechu panelového domu vylezli strážníci městské policie v Brně, aby pomohli dámě v nesnázích. Žena se marně snažila spojit se svou více než osmdesátiletou maminkou. Strážníci z pořádkové jednotky se na lanech spustili po fasádě, přes balkon vstoupili do bytu a seniorce ležící na zemi poskytli pomoc. Třásla se zimou, a tak ji zabalili do peřiny. Navíc ji bolela hlava i noha, a tak vpustili do bytu přivolané zdravotníky, kteří ji po základním ošetření odvezli do nemocnice.

video: MP Brno